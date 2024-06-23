議員斥中電事故頻生　須對受影響市民作賠償

中電凌晨電壓驟降，曾發生電壓驟降，鑽石山鳳鑽苑整座大廈停電超過一小時。有議員指中電事故頻生，對市民造成影響，對生活造成困擾，必須考慮補償方案，並全面檢視系統。

對於中電解釋電壓驟降期間雷暴警告正在生效，懷疑架空供電系統受到不穩定天氣影響。立法會環境事務委員會主席劉國勳指這令市民感到憂慮，本港不時發生雷暴警告，而凌晨電壓驟降期間天氣並非嚴重不穩，若然如此情況下都發生事故，市民在天氣不穩定經常要提心吊膽，對電力供應的信心會受到嚴重影響。

他認為供電穩定一直都是政府評核電力公司表現的指標之一，電壓驟降絕對影響供電穩定，政府及電力公司應盡快商討補償機制。

他又建議電力公司研究在電網的不同位置安裝儲電裝置，儲存平日多餘的電能，在有需要時釋放，平衡突發情況時的電流波動，有助電網和電壓的穩定，亦同時要為舊樓的舊式升降機安裝過渡裝置，減低電壓驟降的影響。

長遠而言，他認為香港電纜大多暴露於戶外，容易受天氣或災害等影響，有必要做好維護，而未來北部都會區的建設，亦可以研究能否多用地底電纜，減低受外力影響的可能性。