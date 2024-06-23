調查指的士服務質素好壞參半　75%受訪者支持網約車合法化

的士服務質素引發社會廣泛關注，同時多個內地網約車平台表示有意進入香港市場，有團體進行電話訪問，指95%受訪者均對網約車的服務質素表示滿意，獲得使用者高度肯定，55%受訪市民稱優先選擇網約車，75%受訪者亦支持網約車合法化。另一方面，調查亦發現市民對的士服務質素取態相若，滿意與不滿意各佔一半，43%受訪市民肯定引入具懲罰性的的士違例記分制。

新青年論壇於6月4日至13日訪問820名18歲或以上香港市民，過去一年曾使用網約車的受訪者中，傾向滿意有關服務質素的比率高達95.6%，而表示不滿意的則僅有3.3%。圍繞的士和網約車的服務選擇，在網約車服務收費較高的情況下，仍有32.2%表示將優先選擇網約車，假設收費差不多，則有高達56.6%表示將優先選擇網約車。調查亦指出，高達73.5%受訪市民表示傾向認同香港需要透過發牌制度來規管網約車平台、車輛及司機，推動網約車合法化。

的士服務方面，調查結果顯示整體而言有44.4%受訪市民表示傾向滿意的士服務，不滿意的則有45.0%，兩者比率相若。而受訪者當中，分別有39.5%和34.6%認為非常認同及幾認同應制定的士違例記分制，反映市民普遍認同應透過懲罰性的措施增強對司機違規行為的阻嚇力，從而改善服務質素。至於當局引入的士車隊制度，53.5%受訪市民認為有助改善的士服務質素。