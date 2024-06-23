過半受訪者不贊成急症室加價　6成半不知可申減免醫療費

公立醫院急症室現時單次收費為180港元，由2017年至今已7年未加價；港府擬今年內會提出公營醫療服務收費調整的初步方案。有組織調查指，約57.2%受訪者不贊成調整公營醫療收費，贊成的有42.8%，如政府確定調升公營醫療收費，受訪者基於其經濟能力，有53.7%表示只能承受少於10%的加幅，有近18.5%表示已有收費豁免。團體建議港府如果要調升公營醫療費用，其加幅應在10%以內。

社區組織協會聯同醫改聯席及老人權益聯盟發布一項調整公營醫療收費的調查，調查由今年4月24日至5月26日期間進行，以問卷形式訪問了229名市民。結果顯示，約57.2%受訪者不贊成調整公營醫療收費，贊成的有42.8%。如政府確定調升公營醫療收費，受訪者基於其經濟能力，有53.7%表示只能承受少於10%的加幅，有近18.5%表示已有收費豁免。

組織調查又發現，約64.2%受訪者均不知悉沒有領取綜援的人士也可申請醫療費用減免；有此認知的受訪者中，42.5%表示其消息來源是大多來自社工、病人組織或社福機構；36.3%來自親人、27.5%來自朋友；由醫護人員告知的，佔非常少數只有2.5%。

組織建議，增加公營醫療費用可能引起私營機構同時加價，政府必須謹慎考慮，如最終決定調升公營醫療費用，其加幅應在10%以內。亦建議政府在考慮調整公營醫療收費時，除綜援人士以外，也應考慮到非綜援受助人的經濟困難狀況，另外，由急症室提供的服務若可透過其他的醫療服務代替，便應增加相應的服務。