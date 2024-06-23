中電半年至少7宗事故　環境局擬訂懲罰機制

中電今年短短半年內發生至少7宗電力驟降事故，1月、3月及本月分別有兩宗、4月亦1宗，牽涉到九龍、新界多個地區，引致多人困𨋢。環境及生態局因此早前向中電提出重大電壓驟降事故設立懲罰方案，當時中電指正考慮有關建議。

踏入2024年，中電衣牙鷹洲街變電站在元旦(1月1日)便有設備發生故障，雖沒有中斷電力供應有，但引致短暫電壓驟降，附近電力用戶出現燈光轉暗或閃爍情況，多個升降機因啟動保護裝置而暫停運作，引致多人困𨋢。不足一周，青衣長安邨安湄樓的一條11千伏地下電纜的接駁位在(1月7日)故障，導致安湄樓於上午停電，影響約388個用戶，中電隨後於上午約11時恢復供電，當晚約7時才完成修復電纜。

而在3月19日元朗凹頭導引線下垂事故，當時承辦商正為元朗40萬伏特供電系統更換架空電纜，令附近68個客戶電力供應受影響；3月30日中電連接元朗至荔枝角的40萬伏特架空供電系統短暫電壓驟降，疑架空電塔受元朗十八鄉的山火影響，九龍、新界多區居民受影響，同樣引致困𨋢。事隔剛好一周，九龍、新界部分地區在4月6日再發生供電事故，中電於屯門的40萬伏特供電系統錄得短暫電壓驟降，懷疑與發生在龍鼓灘發電廠內的設備故障有關，引致事件。

短期發生的電力事故則在本月12日晚上約8時，黃大仙區內有1.1萬伏特地下電纜發生故障，引致電力供應中斷，影響約2,250名客戶。計及今日(23日)凌晨於連接元朗至深圳的40萬伏特架空供電系統發生的電壓驟降事故，中電今年首半年發生至少7宗電力事故。

鑑於中電近期頻繁電壓驟降事故，引致相當數目的升降機被困事件，以及社會各界有意見認為中電應就電壓驟降事故承擔責任，環境及生態局上月向中電提出，應就重大電壓驟降事故設立懲罰方案，以納入現行與中電的《管制計劃協議》的懲罰機制，並引述中電當時指仍在考慮有關建議。