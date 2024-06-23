議員斥盛事年表老套　如30年前科技　上半年盛事輸波

政府希望推動盛事經濟，並制定盛事年表，但有議員斥年表「老套」，認為是「30年前開科技」，只列出項目各稱及類型，但活動內容欠奉，更有議員指香港上半年的盛事是「輸緊波」，而演唱會經濟也是落後於澳門，稱香港應「肥水流別人田」。

議員容海恩今日(23日)在電台節目中表示，政府需要做好盛事定位和宣傳，並串聯業界，又指政府需要訂立KPI（關鍵績效指標），思考盛事能帶來多少經濟效益，而旅發局應該要有頂層設計、主動出擊，政府要有牽頭作用，沒有理由「有藉口」指不知道盛事的舉辦。

另一議員何敬康也指無人機表演的宣傳不夠廣泛，政府雖然表示是私人商業活動不會參與宣傳，但他並不同意此說法，因政府已經將資訊納入盛事表，並希望透過活動帶動經濟，因此政府需要負上宣傳責任，酒店業界也認為政府可以早點和他們溝通。

何又指盛事基金的申請範圍並不包括演唱會，但他指演唱會是盛事重要的一環，而澳門也是藉此吸引人氣，他直言「幾好笑」，因澳門的演唱會經濟由香港提供，如觀眾、樂手等等，質疑為何「肥水要流別人田」。

針對盛事列表，容直言「老套」，認為是「30年前開科技」，因列表只是非常簡單的附表，僅有活動學辦的年份和月份，就連日期也沒有，另外，只列出項目各稱及類型，以及由哪個機稱主辦或協辦等，惟活動內容卻欠奉，就連最具吸引力的焦點簡介亦沒有提供。

在上半年的盛事中，兩人均指美斯事件印象「深刻且負面」，何指上半年盛事其實是「輸緊波」，認為下半年需要追和，建議政府可到旅遊App宣傳，並構建人工智能旅遊資源，容指小紅書介紹窮遊，但「我哋冇需要墮入人地嘅模式」，而香港需要大型新數據庫，建立旅遊大數據平台。