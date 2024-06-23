機場電腦系統故障初步復修　機管局強調無航班被取消

香港國際機場今日（23日）發生電腦系統故障，機場屏幕無法顯示航班資訊更新，行李認領處螢幕同受影響。機管局機場運行執行總監姚兆聰下午4時會見傳媒時表示，今早發現電腦系統的問題後已啟動應急機制，現時系統已初步復修；由上午7時至下午3時約有360個航班班次基本運作正常，強調沒有航班因事故而被取消，事故起因也並非因黑客入侵而致。

姚兆聰表示，今早發現問題後已即時啟動後備系統，可用另一個顯示模式，期間有360個班次基本運作正常，強調整個航班資料沒問題，主要是電子屏幕未能顯示航班資訊，但能做到辦票、登機安檢，並沒有航班因此而受影響需取消行程，只有少量航班延誤，並再次為受影響旅客致歉。

他又稱，旅客需要2至3小時才知道閘口的情況，其實與平日相約。現時機場航班顯示屏上，最遲未起飛的班次是下午2時許出發，與日常無太大分別。

機管局工程及科技執行總監梁永基則表示，今次電腦系統出現問題並沒有發現黑客活動，但有發現網絡系統出現部分異常，導致影響航班資料顯示屏更新，故需啟動預案及進行系統維護。系統於下午近4時已初步復修，稍後會作詳細檢查。