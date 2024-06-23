中大機械人大賽奪冠　將赴越南出戰

為了吸引年底人投身創科界，香港科技園公司舉辦年度大專生機械人大賽。今屆賽事共14支隊伍、逾200名大專生參與。經過多輪機械人攻守對疊後，最終由香港中文大學掄元。勝出隊伍將到越南參加今年亞太廣播聯盟機械人大賽。主辦方表示，今年緊貼AI的發展趨勢，爲同學提供更具挑戰性的比賽環境，亦期望在學習和實踐過程中體會到科技在實際應用中的強大功能。

今屆賽事主題是「出類拔穗」，源於越南梯田耕種，今年的比賽特別加強了AI元素，令比賽難度大增，機械人之間的協調性和比賽策略至關重要，非常考驗學生對相關技術的應用。

參賽隊伍分別來自8間大專院校，參賽者除了需要設計和製作手動及全自動操作機械人外，還需根據規定，利用機器學習模型，加入電腦視覺技術，讓全自動機械人配備「智慧識別」功能，能夠自動偵測賽區上的「稻米」，並完成收割「稻米」的任務，以奪取更高的分數。而中大學生組成的「長驅植進」隊，經過多輪賽事終成為大蠃家，並代表香港，出戰越南廣寧省舉行的亞太廣播聯盟機械人大賽。

另外，今年全港大專生機械人大賽新增設個人獎，分別為1名最佳演繹獎及14名熱血選手獎。