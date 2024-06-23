亞洲三地醒獅邀請賽沙田舉行　馬來西亞龍獅團奪冠

國家級非文化遺產之一的醒獅除了在店舖開張、新春亮相舞動助興，亦可以是比賽項目。第7屆亞洲三地醒獅邀請賽今日(23日)在沙田源禾路體育館舉行，吸引香港、廣州及馬來西亞4隊獅隊參賽。最終馬來西亞的柔佛州江加普萊南華武術龍獅團奪得全場總冠軍。

鼓聲、銅鑼聲響起，七彩顏色的醒獅各隨聲起舞，尤其在高樁陣回合，各個隊伍均做出多個高難度動作，例如高空跳躍等，渾身解數，贏得全場觀眾陣陣掌聲。其中馬來西亞隊的的「南獅獻藝展精華」獲得最高分，香港A隊的「梅花樁上顯聲威」則緊隨其後。

有份觀戰的民政及青年事務局局長麥美娟表示，醒獅邀請賽有助促進三地文化交流，尤其舞獅是國家級非文化遺產，亦是華人社會傳統。運動更能強身健體和培養團隊合作精神，期待各界可繼續舉辦更多項中華文化活動，期望青年能多認識中華文化。

是次參賽隊伍分別來自香港獅隊A隊-潤福堂（香港）國術龍獅總會洪拳劉婉顏獅隊、香港B隊-國際競技會、廣州市龍獅協會-南大龍獅體育會及馬來西亞柔佛州江加普萊南華武術龍獅團。