銀都作品回顧開幕　昨日起放映16部經典電影

康樂及文化事務署（康文署）香港電影資料館（資料館）昨晚（23日）在香港文化中心大劇院放映「影以載道──銀都作品回顧」開幕電影《父子情》（1981）的4K數碼修復版，為放映節目揭開序幕，此節目為首屆「中華文化節」節目之一。

康文署表示，銀都機構及其前身（長城、鳳凰、新聯）至今製作和出品超過五百部電影，作品刻畫不同年代的民生百態和社會風貌，觀眾亦可從中窺探傳統中華文化如何隨時代演變。感謝銀都機構慷慨捐贈整個片庫給資料館，為保存香港電影文化作出重大貢獻。

是次放映節目選映16部銀都經典作品。開幕電影《父子情》平實細膩地描繪低下層家庭父子之間的複雜情感，承繼社會寫實文藝的電影傳統，電影榮獲第一屆香港電影金像獎最佳電影及最佳導演，並入選第三十一屆柏林影展。閉幕電影《彩蝶雙飛》（1959）（復刻版）將於9月22日在資料館電影院放映，由紅線女及馬師曾等粤劇名伶組成重量級陣容，演出四段折子戲寶，其中一段折子更是名伶白雪仙父親白駒榮在資料館館藏中唯一的影像紀錄。其餘14部精選電影不少以刻畫大眾生活面貌為題，亦有融入傳統藝術和各地風俗的電影。放映詳情，請瀏覽資料館網頁。