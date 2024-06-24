極端天氣趨頻密增供電系統受雷擊機會　中電稱將繼續加裝避雷器

本港多區昨日（23日）發生電壓驟降事故，其中鑽石山鳳鑽苑一度停電逾一小時，沙田更有屋苑停電多個小時。中電解釋是連接元朗至深圳的架空供電系統曾短暫電壓驟降，懷疑受到不穩定天氣影響。中電輸電及供電業務部高級總監張寶中今日(24日)在電台節目表示，昨凌晨雷暴警告生效下出現電壓驟降的事故，仍要詳細調查原因，至於有曾停電逾1小時，相信是因為電壓驟降下大廈電力系統跳掣。中電一向有技術團隊與大廈物管公司商討如何調校電力保護裝置，減低敏感裝置跳掣的機會。

張稱，現時應聚焦在最近電力事故，減低發生機會，並盡快復修，包括應用科技檢查電纜線路和變電站等設備，增加緊急復電的人手，在戶外電力設備加裝避雷器和防水浸設施等。他續稱，中電早在20年前已參考天文台有關受雷擊機率高的數據，在戶外電力設施安裝避雷器，而隨着極端天氣愈趨頻密，整體供電系統受雷電擊中的機會增加，中電會在未來兩三年會繼續加裝避雷器，包括高、中風險位置，甚至低風險位置也會考慮。在變電站防水災方面，中電將在雨季前於60多個變電站加裝水閘，而目前已有逾700個變電站安裝。

資深電機及屋宇裝備工程師何永業在同一個電台節目表示，今年4月6日龍鼓灘發電廠內的設備故障，出現短暫電壓驟降，如果中電在事後立刻加強雷擊保護裝置，相信能減低日前事故發生的機會。中電應趁雨季及打風季節快臨，按照輕重緩急，盡快定出優先次序安裝防水板及雷擊保保護裝置，本港電塔數量不少。而立法會議員劉國勳則表示，接二連三發生電壓驟降狀況不理想，建議未來北部都會區，將電纜建於地底。