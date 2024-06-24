至今收逾30萬人才計劃來港申請　超過12萬人已來港

港府近年積極招攬人才，本港財金官員今日（24日）出席活動時表示，至今收到逾30萬份不同人才計劃申請，當中六成已批核，超過12萬名人才已來港，相當於香港每年人口增長數字的4倍，而他們的年薪中位數更有60萬港元，一成人更高達250萬港元。財金官員續指本港有不少人才，在全球的競爭力排名亦有上升，但香港若要持續成功必須走出舒適區，政府將持續與監管機構推進股市長遠措施，包括收窄價差等，又相信惡劣天氣下持續交易有助香港緊貼其他主要股市，並提升香港競爭力。

財金官員又表示對香港感到樂觀，過去數年面對地緣政局及高息等，但多項數據顯示香港仍具有活力及韌性，有信心香港作為國際金融中心的地位會不斷增強。他強調樂觀是有事實根據，期望業界亦向客戶說好香港故事。

另外，他亦指出香港持續有資金流入，今年首4個月銀行存款16.6萬億港元，較去年增長逾2%。約2700個家族辦公室在港，數字比新加坡更高。而過去3年在港的家族辦公室、對沖基金經理、私募基金經理增長達24%，亦有企業重返香港，各種數據均顯示樂觀一面。