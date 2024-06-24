停電洩個資頻生　議員：不能靠懲罰責罵　促立法保護基礎設施

近期接二連三發生的停電、資訊系統被入侵及系統故障，有議員指情況令人憂慮，又指無論原因是天災、機件故障或人為均王能輕視，而不能單靠懲罰及責罵便能解決問題，促政府制訂維護基礎關鍵設施的策略及法例。

議員江玉歡今日(24日)在社交平台貼文，指對於關鍵基礎設施的維護，不同地方有不同的策略及法律應對。她舉例，內地聚焦在信息基礎設施安全，並在2021年8月已制訂《關鍵信息基礎設施安全保護條例》，以保障關鍵信息基礎設施安全，維護網絡安全。在該條例下，關鍵信息基礎設施是指公共通信和信息服務、能源、交通、水利、金融、公共服務、電子政務、國防科技工業等重要行業和領域，以及其他一旦遭到破壞、喪失功能或者數據洩露，可能嚴重危害國家安全、國計民生、公共利益的重要網絡設施及信息系統等。

她指其他地方也有類似的法例，界定何謂關鍵基礎設施、風險管理責任、事故報告機制、設立關鍵基礎設施顧問專家組等事宜，而在法例以外，較重要的是要建立就提升及保護基礎關鍵設施抗險能力及韌性的策略。

針對近年本港發生的事故，她強調單靠懲罰及責罵已非主流，而是要找出根源，了解原因，支持及協助基礎關鍵設施擁有人制訂管理政策及應急方案，亦有地方更設立跨界別的關鍵設施小組，方便管理層就風險訊息及應對方法交換資訊及意見。

她希望政府能從多角度看待風險，除了以個別事故為本調查，還要盡快定下對維護基礎關鍵設施的策略及法例。