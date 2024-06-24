浸大開發網上認知行為治療計劃　治療師助大學生減壓力焦慮

香港浸會大學開發網上認知行為治療計劃「REST Online」，計劃為期10周，設有八個線上單元，包括認知行為治療技巧簡介和匯報、案例示範影片、網上練習和評估等。每名參加者獲配對一名治療師，進行兩次面談或網上輔導，並對參加者的練習提供回饋。在治療師的協助下，使用者可調整思維或行為模式，應對生活挑戰，證實能有效減輕大學生的心理壓力、抑鬱和焦慮症狀，以及負面思想和情緒。

「REST Online」在2020年8月至2022年9月期間招募了189名面對輕度至中度心理壓力的大學生。在該批學生中，69和65人被隨機分成兩組，分別透過網站和手機應用程式參與該計劃。55人則被隨機分配到候補對照組，於較後時間獲安排透過手機應用程式參與該計劃。研究結果顯示，兩個實驗組的參加者在完成計劃後，心理壓力、抑鬱和焦慮症狀，以及負面思想和情緒均顯著減輕，正面思想和情緒則明顯增加，正面效果，在三個月後進行的追蹤評估仍然維持。

計劃浸大社會工作系副教授潘佳雁領導的研究團隊所開發，潘佳雁指出，心理健康服務專業人員在香港有所短缺，研究結果顯示網上認知行為治療計劃富有成效，亦能以更具成本效益的方式服務更多學生，有潛力將其融入現有大學輔導服務，成為另一種重要和可行的服務模式，回應香港大學生對心理健康服務的殷切需求。」