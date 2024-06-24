去年職業傷亡近3萬宗　議員斥修例後致命個案總數沒下降

2023年職業傷亡個案的數目為29,456宗，每千名僱員的傷亡率為10.1%。立法會人力事務委員會今（24日）討論職安健事宜，有議員指通過修例後，致命個案總數並沒有下降，且雖然提高罰則但案例沒有按罰則相應提高；亦有議員希望做好強制地盤及智慧工地檢討措施，不要「政出多門」，「左手唔知右手做緊咩」，又稱政府職業安全措施經常被業界「牽着鼻子走」。

政府指2023年共發生24宗致命工業意外，分別涉及建造業（20宗）及製造業（4宗），而2023 年發生8宗致命非工業意外。2023年各行業的工業意外數字為8134宗，每千名工人的意外率為13.8%，主要涉及「滑倒、絆倒或在同一高度跌倒」及「提舉或搬運物件時受傷」，而建造業的工業意外數字為3,097宗，每千名工人意外率為27.6%。

就建造業而言，政府指2023年共發生20宗致命工業意外，涉及「人體從高處墮下」（9宗）、「觸電或接觸放出的電流」（3宗）、「受困於物件之內或物件之間」（2宗）、「暴露於有害物質中或接觸「有害物質」（2宗）、「滑倒、絆倒或在同一高度跌倒」（1宗）、「被移動物件或與移動物件碰撞」（1宗）、「受困於倒塌或翻側的物件」（1宗）及「遭墮下的物件撞擊」（1宗）。

勞工處指2023年合共進行了 71,235 次工地安全巡查，發出4,442張「暫時停工通知書」/「敦促改善通知書」，以及提出2,322項檢控。針對涉及危險工序或安全表現欠佳的工地，勞工處共進行了42次相關執法行動，發出1,448張「敦促改善通知書」，並提出 367項檢控。

議員周小松指通過修例後，致命個案總數並沒有下降，又指早前有一宗簡易程序個案判罰5萬港元，與過往判罰相差不遠，但新條例罰款提高至300萬港元，斥雖然提高罰則但案例沒有按罰則相應提高，詢問個案是否屬於輕判。

勞工處副處長馮浩賢回應稱，去年4月通過職安健修例，但如要判罰1,000萬港元和監禁，一般而言屬於非常嚴重的個案，而其他個案則要視乎情況，每個案例會與律政司研究，又指上述案例因看不到足夠理據可以上訴，因此沒有上訴，但強調將來如認為判罰太輕，將會和律政司商量。

議員田北辰指政府早前推出強制地盤及智慧工地檢討措施，詢問強制措施包含甚麼，擔心政府「政出多門」、「左手唔知右手做緊咩」，又斥政府的職安健措施經常被業界「牽着鼻子走」。馮表示會和發展局保持聯繫，又強調政府工程計劃支出只要多過3,000萬港元，便會做安全智慧工地系統，而私人工地參與率不高，則會推出認證計劃，鼓勵他們設立系統。

圖說

2023 年職業傷亡個案的數目為29456宗。