支聯會顛覆案管理聆訊　鄒幸彤申換官　料7.5頒判詞

已解散的支聯會、該會前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控煽動顛覆政權案，早前已完成交付往高院的程序，將於高等法院審理。鄒幸彤早前申請換官，法庭今日（24日）開庭處理。鄒幸彤指，其中一名主審法官黎婉姫曾處理支聯會相關案件，不排除她會存偏見。法官料將在7月5日就鄒幸彤的申請頒判詞。

本案4名被告依次是香港市民支援愛國民主運動聯合會、李卓人（66歲、工會幹事）、何俊仁（71歲、律師）及鄒幸彤（39歲、大律師）。鄒沒有另聘律師代表，今自行代表自己。鄒表示，其中一名主審法官黎婉姫曾處理過鄒幸彤和兩名支聯會常委被控國安法實施細則「沒有遵從通知規定提供資料罪」的上訴，可能閱覽過屬於公眾利益豁免權範圍的文件，不排除她會對案件存偏見，故申請黎官避席。控方則表明，法官會不偏不倚，必定可把與本案無關的資料摒棄腦外。

4名被告同被控一項煽動他人顛覆國家政權罪。控罪指，4名被告於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。資料顯示，法官李運騰及陳仲衡均為泛民初選案的主審法官，李同時亦是壹傳媒黎涉違反國安法案件的主審法官之一。

案件編號：HCCC 155/2022