男警涉向賣淫女主腦通水　女被告認全部6項控罪

男警前年涉嫌於掃黃行動中通風報信，致一名懷疑賣淫集團女主腦聞風先遁，被落案起訴一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，涉案女子則被控依靠他人賣淫的收入維生等罪，案件今（24日）在荃灣法院（暫代區院）審理。男警不認罪，女被告則承認全部6項控罪，案情提及她曾與涉案男警出入銅鑼灣的酒店。

46歲被告呂偉霖，報稱任職公務員。33歲女被告孟凡月，報稱無業。據悉，呂曾駐守尖沙咀分區，隸屬特遣隊，現已停職。他被控於2022年12月5日意圖妨礙司法公正，而作出有妨礙司法公正傾向的作為，即棄置一部他用作與孟凡月溝通的手提電話。他於2022年 12月7日被捕，至去年3月被落案起訴。

孟凡月被控6罪，包括兩項「依靠他人賣淫的收入維生」、「管有非法取得的旅行證件」、「未獲入境事務處處長授權而留在香港」及兩項「使用他人身份證」罪。所有控罪發生於2022年8月19日至12月13日期間。孟今日承認全部6項罪名。

孟所承認案情指，2021年10月，盈非法乘船來港，使用一名姓李女子的身分證登記入住九龍君怡酒店。孟先後向女子X及Y介紹嫖客，收取1500至9000港元介紹費。X與Y同月被捕。2022年12月2日下午3時許，孟於銅鑼灣一間酒店大堂會合呂偉霖。傍晚6時許，兩人到銅鑼灣另一間酒店，由孟用另一名姓鄧女子的身份證登記。兩人一同進入一間房間。翌日晚上10時許，執法人員突擊搜查該酒店，在孟的房內搜出約15萬港元現金，以及屬於李及鄧的身分證。

案件編號：DCCC 278/2023