因新監獄例未能提早獲釋　「二代美國隊長」提司法覆核

被稱為「二代美國隊長」的馬俊文在《港區國安法》生效後，仍多次在街頭及媒體訪問時公開宣揚涉及分裂國家的口號，經審訊後被裁定煽動他人分裂國家罪成，被判監5年9個月。2022年8月，上訴庭裁定被告就刑期上訴得直，准減刑至監禁5年。原本行為良好的囚犯可獲減刑，准於今年3月25日提早獲釋。但《維護國家安全條例草案》今年3月23日刊憲生效後，被告被告知不能提早獲釋。馬俊文上周五（21日）入稟高等法院申請司法覆核，要求法庭推翻懲教署決定。

申請人為馬俊文，建議答辯人為懲教署署長。入稟狀指出，馬俊文因煽動分裂國家罪成判囚5年，自2020年11月24日已在塘福懲教所服刑40個月。2024年2月24日，他獲告知可於今年3月25日提早獲釋。到3月23日，《維護國家安全條例草案》刊憲生效後，申請人被告知不能提早獲釋，需繼續服刑至少1年，故入稟申請司法覆核，要求法庭推翻懲教署決定。

翻查資料，馬俊文在2021年被判囚5年9個月，至2022年8月，高院首席法官潘兆初於頒判詞指，裁定案件屬「情節嚴重」級別，但屬級別中刑責相對較輕，故以監禁5年3個月作起點，因馬俊文的抗辯手法節省法庭時間，故減刑3個月，改判監5年。

案件編號：HCAL 979 / 2024