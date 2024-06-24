換錢黨與港男合謀洗黑錢就逮　涉款逾38萬元

澳門換錢黨與香港零售店店東合作，按上線指示以非法兌換方式清洗黑錢，再將兌換所得現金換成虛擬貨幣轉走。兩名內地男子與涉案換錢黨交易後，收到銀行通知，指收到的款項涉及詐騙所得，因此銀行帳戶被凍結。事主報案後，澳門執法部門先後拘捕兩名涉案男子，起回兩名事主損失的38.8萬港元現金，相信尚有涉案人在逃。

涉案人姓黃，男性，35歲，內地居民，報稱船員，於澳門從事非法兌換活動；第二疑犯姓汪，男性，49歲，香港居民，零售店店東。澳門執法部門在上周三(19日)及上周六(22日)先後接獲兩名中年內地男子報案。兩人先後透過通訊軟件聯絡黃男，並相約在路氹某酒店交易，分別將25.8萬港元及13萬港元兌成24萬元人民幣及12萬元人民幣轉入內地銀行帳戶。兩名事主確認收到轉帳後交出港元現金，但隨後銀行帳戶被凍結。兩人懷疑被詐騙報案求助，合共損失38.8萬港元。

人員經調查後鎖定黃男身份，在上周六於關閘口岸將準備離開澳門的疑人截獲。調查期間黃男承認與兩名事主換錢，並按上線指示將款項帶到中區某酒店店舖交予汪男，每次與客人交易可獲得兌換金額1%作為報酬，同時可收取700元人民幣(約756港元)車馬費。執法部門根據黃男供詞，到中區某零售店將次嫌截獲，期間有人承認收取1萬至2萬港元差價，按指示將黃男交予的現金購買虛擬貨幣轉走。行動中，人員起回兩名事主損失的38.8萬港元現金，將以相當巨額詐騙及清洗黑錢罪對兩人落案起訴，同時追查在逃人士下落。