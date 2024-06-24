議員批垃圾焚化爐發展落後　環境局稱爭取今屆立法會期交代進度

本港每日棄置約1.1萬公噸垃圾於堆填區，環境及生態局計劃興建3個垃圾焚化爐處理「轉廢為能」，目標在2035年擺脫依賴堆填區直接處理垃圾。不過，首個焚化爐(I･PARK1)明年才落成啟用，第2座則期望在2030年代啟用。多名議員批評當局進度落後於世界各地，促在今屆立法會期內申請撥款興建第2座焚化爐。局方則指正按程序進行，會爭取明年換屆前交代進展。

立法會環境事務委員會今日(24日)討論新界東北堆填區營運及轉廢為能焚燒發電設施的發展。議員盧偉國表示，海外早年已有焚化設施處理垃圾，但本港至今仍未開始焚燒垃圾，形容「香港太慢了」，又問及當局何時向立法會申請撥款興建第2座焚化爐(I･PARK2)，期望當局在今屆會期內申請。

議員陸頌雄則提到，I･PARK2將在屯門曾咀興建，但同位於屯門的新界西北堆填區卻不獲優先關閉，而是關閉位於打鼓嶺的新界東北堆填區，質疑安排不公。他又指兩座焚化爐的處理量合共僅每日9,000公噸，仍少於棄置量，沒垃圾徵費下一旦廢物量不跌反升，恐怕令屯門成為唯一堆填都市固體廢物的地方。

議員田北辰亦指港府已投降暫緩「垃圾徵費」，源頭減廢淪為口號，擔心大眾未必響應，當局關閉堆填區的「如意算盤」難打響，促加強廚餘回收配套。議員周浩鼎則指外國將垃圾焚化爐發展為旅遊設施等，期望港府興建設施時在經濟上回饋社區，例如電費回贈或設康樂設施。

環境及生態局副局長黃淑嫻表示，理解議員期望盡快興建焚化爐，當局正就I･PARK2按照程序諮詢持份者意見，爭取在立法會今屆會期後段至下屆期前再交代進展。她續指，當I･PARK1啟用後，運往堆填的垃圾量會減步，會按實際情況關閉堆填區。