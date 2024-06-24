第4季推人面辨識先導計劃　持禁區紙可進出中英街者行無感通道

政府在年初推行第二期開放沙頭角的計劃，當局提交向立法會的進度報告指出，目前進出中英街的人士必須向檢查站的當值執法人員出示禁區許可證。為便利人流往來和提升檢查站的處理能力，當局將於今年第4季推出「人面辨識」先導計劃，日後持有有效禁區許可證可進出中英街的人士，預先登記後便可使用「無感通道」出入檢查站，無須停下出示禁區許可證。

當局強調希望透過人面辨識先導計劃，探討以創新科技取代現時的人手查驗方式，務求既能做到維持邊界保安，又能方便進出檢查站人士，提升效率，而目前正委託技術公司研發相關系統。現時的中英街檢查站屬臨時性質，由帳幕建成，當局正在旁邊的空地將檢查站重建成一個永久設施，以提供更完善的配備讓執法人員和海關人員進行查驗，預期重置工程可於今年8月底完成。

當局又指沙頭角個人旅客名額自今年4月起提升至每日600人後，4月及5月錄得最高的個人旅客禁區許可證數目分別為4月21日的660和5月1日的726人，上述數字顯示還有空間上調個人名額以滿足需求。按照循序漸進的原則，當局於剛過去的端午節(6月10日)和父親節(6月16日)試行上調個人旅客名額至每日最多2,300人，以評估旅客的反應和地區的承載力。該兩天錄得的個人旅客禁區證數目分別為330人和337人。

至於旅行團旅客於4月和5月錄得的最高禁區許可證數目，分別為4月20日的630人和5月5日的602人。假日的數字持續低於每日700人的上限。平日舉辦的旅行團自4月起已不受配額限制，於4月和5月的平日錄得最高的旅行團旅客禁區許可證數目分別為4月26日的563人和5月24日的355人。

當局指旅遊事務署亦會於今年內與相關政策局及部門就推動建設沙頭角文化旅遊區制定行動計劃，以「低密度、高質量」和深化歷史文化元素的原則，繼續推進沙頭角的旅遊發展，同時保持人流控制安排，以減低對當地約4,000名居民所帶來的影響。初步的的計劃包括藉着將於今年12月至明年2月舉行的「設計#香港地」項目為沙頭角引入更多創意旅遊元素（如戶外藝術裝置和融入當地特色的活動）、結合沙頭角的歷史文化，打造更多的行程和旅遊產品，以及適時在客源市場加大力度宣傳和推廣等。此外，旅遊事務署亦會繼續推廣「創意．深度遊」行程設計比賽中兩條分別以「綠色生態行」及「歷史深度遊」為主題，涉及沙頭角旅遊資源的精品路線，向遊客推介沙頭角的旅遊特色。