跨境電動旅遊巴來往上水及文錦渡口岸　營運首個月免費乘搭

政府推動電動車發展，香港國際能源電動車集團與安徽安凱汽車，合作研發的「安凱A9」純電動旅遊巴今日(24日)舉行首航啟動禮，將來往上水及文錦渡口岸，乘客可於明天(25日)起免費試乘。跨境文錦渡專線「安凱49」明天起至下月24日將推出免費乘車月，每日6班，3班上水出車，3班文錦渡出車，而免費乘車證會在上水/文錦渡售票處以派籌形式派發，派完即止，每人每程限取1個籌及換取1張乘車證，而每班車則可戴49名乘客。

香港國際能源電動車集團表示，「安凱A9」49座電動巴士主要迎合跨境客運與旅遊業界的需要，而「安凱A9」65座電動巴士可以滿足香港運輸業界對營運屋邨巴士專線、員工接送服務等的需求，將會陸續引入不同車款包括中巴、小巴，甚至雙層巴士，為香港市場帶來更多功能卓越的純電動商用客運車輛的選擇。集團又稱，為支援「安凱A9」及拓展電動商用車市場，集團鉅額投資，於元朗大生圍建設充電及維修場，3000A電，65支充電樁，佔地超過70,000平方呎，可望於今年底全面投入服務。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌議員表示，希望特區政府在充電設施及政策方面給予電動旅遊巴士有較大的方便，鼓勵更多客運營辦商有信心將柴油巴士轉為電動巴士。