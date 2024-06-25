澳門大三巴牌坊墮石因雷擊引致　當局研加裝避雷系統

澳門地標大三巴牌坊在6月12日發生的墮石事件，當局經調查及資料比對，初步認為事件是由於大三巴立面上方第二層聖像壁龕內部聖像後方位置，受到雷電側向撃中所致，屬於罕見的情況，是當局自有紀錄以來首次發生。

當局稱，經過分析監測中心數據、工程結構安全評估，並對壁龕作詳細檢查後，事件未有對大三巴結構產生影響，壁龕內的銅像亦未有受損，同時，經仔細比對壁龕失石位置、石塊風化痕迹，以及發現石塊周沿有灰泥等黏合物料，結合大三巴早年曾經歷過多次修復，故落下石塊有可能屬於該壁龕的早期修補石料。

當局又指，雷電現象存在突發性和不可預測性，在過往有雷電天氣發生時，由於大三巴牌坊地勢較相鄰的大炮台低，大炮台已設有防雷裝置，該範圍內的樓宇亦多設有避雷系統，因此，該範圍內發生的雷電會被引致周邊地點，故今次事件實屬罕見情況。現時正安排對壁龕及銅像開展修復及清潔，以及對大三巴立面開展全面性的詳細檢查。因應近年極端天氣頻生，局方將持續與文化遺產研究院等專業文保機構研究應對方案，包括在文物保護原則下，研究在大三巴加設避雷系統的可行性，盡力降低惡劣天氣對文物建築的影響。