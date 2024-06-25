東九運輸系統原定8個站　政府探討增藍田北

立法會工務小組委員會昨(24日)通過「東九龍智慧綠色集體運輸系統」2.62億港元的勘察工程及設計撥款，稍後提交財務委員會審議。政府指有關運輸系統初步設定有8個站，但聽取議員意見後，當局會探討是否可以增設「藍田北」站，配合市民需要和提升成本效益。

路政署鐵路拓展處處長梁少江今日(25日)在電台節目中表示，待財委會7月中通過後，當局就會隨即批出顧問合約，展開相關規劃工作，今年下半亦會邀請運輸系統供應商和營辦商提交意向書。他指運輸系統其中1公里是隧道，現時的列車使用充電池的技術已足夠成熟，可以克服安全問題，政府已接觸至少5間營辦商，同時歡迎其他營辦商提交意向書，當局亦會收集不同營辦商對於票價調整機制的意見。

對於有議員指項目不適合採用「鐵路加物業」財務營建模式，更有議員憂慮這模式要再向財委會申請撥款，擔心會阻慢項目發展的進度。梁少江表示，會參考有關模式，研究在馬游塘站上蓋是否有空間發展物業。

「東九龍智慧綠色集體運輸系統」全長約7公里，包括約6公里高架橋及1公里隧道，初步共8個站，包括彩虹東、馬游塘、寶達、秀茂坪、順安、順利、彩雲和油塘東，將連接港鐵彩虹站及油塘站。政府爭取在2026年進行工程招標、2027年動工，目標於2033年或之前落成。