卡塔爾航空膺全球最佳航空公司　國泰第5　聯合航空排42

英國非營利獨立調查機構Skytrax周一（24日）公布2024年全球100間最佳航空公司排名，由卡塔爾航空奪冠，是排名榜創立25年來卡塔爾航空第8度登上榜首。香港國泰航空則排第5，較2023年排第8上升3位。近年事故頻生的美國聯合航空，僅排第42位。

Skytrax全球最佳航空公司排名被譽為「航空業界奧斯卡」，評審約350間航空公司。卡塔爾航空由2023年的第2位升至今年的榜首位置，去年霸佔榜首的新加坡航空今年則排第2位，第3是阿聯酋航空、第4是全日空、第5是國泰航空。另外，國泰航空奪得全球最佳經濟艙獎。

卡塔爾航空公司行政總裁阿米爾（Engr. Badr Mohammed Al-Meer）表示，這是卡塔爾航空值得驕傲的時刻，很榮幸與辛勤工作的同事分享這項獎項。

Skytrax 2024年全球最佳航空公司排名（前10位）

1.卡塔爾航空

2.新加坡航空

3.阿聯酋航空

4.全日空

5.國泰航空

6.日本航空

7.土耳其航空

8.長榮航空

9.法國航空

10.瑞士國際航空