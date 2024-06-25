為博掌聲塗污破壞黃家駒墳墓　兩被告認刑毀還押7.16候判

殿堂級樂隊Beyond已故主音黃家駒位於將軍澳華人永遠墳場的墳墓，今年5月遭自稱「光頭Bob」、「劉馬車接班人」的少年大肆破壞，更將破壞過程拍片放上網。涉案少年及負責拍片的男子，同被控一項刑事損壞罪，案件今（25日）在觀塘裁判法院再訊。兩人認罪，代表少年的大狀說，被告患過度活躍症、自閉症及強迫症，因認識劉馬車等「KOL」而開始拍片，為博掌聲所以犯案。法庭把案押後至7月16日判刑，兩人須還押。

兩名被告依次是報稱學生的15歲少年，及報稱冷氣技工的葉子滔（23歲）。兩人承認於2024年5月19日，在將軍澳華人永遠墳場損壞黃家駒的墓碑（屬於黃家偉的財產）。案情指，當日早上11時許，將軍澳華人永遠墳場職員發現黃家駒的墳墓被人破壞，當場截獲兩名被告及報案。執法人員之後發現網上多段視頻，顯示首被告向黃家駒的墳墓淋可樂，咬墳墓的花，用錘仔向家駒遺照扑毀。警誡下，首被告說是想出名才犯案。被告葉子滔則承認為首被告拍片。庭上播放相關片段，顯示首被告曾用箱頭筆，在墳墓寫上「光頭Bob」、「社會破壞者」、「劉馬車接班人」的字眼。

首被告代表大狀求情說，首被告患過度活躍症、自閉症和強迫症，在學校不受歡迎。至兩年前左右在網上認識劉馬車等「KOL」，他開始學拍片，從網民反應看，他以為自己受歡迎。為博取掌聲，滿足網民，他才愈做愈激，愈做愈瘋狂。大狀表示，首被告對黃家駒沒有憎恨，明白行為對很多人造成傷害。雖然被告作為「好乞人憎」，但若一併考慮被告背景，事件或許並非邪惡如斯，冀法庭為被告索取感化報告。不過，裁判官最終拒絕建議，只為少年索取更生、勞教、心理及精神科等一系列報告。代表次被告的大狀則指，次被告非主導者，事後深感後悔。裁判官認為，次被告沒有阻止首被告，也沒有退出，變相同意首被告作為，認為罪責跟首被告分別不大，決定先為他索取勞教中心再判刑。

案件編號：KTCC 984/2024