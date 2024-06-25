跨越文化世界音樂示範講座太空館上演　樂手演奏多種特色樂器

跨越文化的世界音樂之旅示範講座由8月起在香港太空館舉行。

本港中西文化薈萃，不少港人透過音樂陶冶性情。康文署將於8月至9月期間，舉辦第二輯「跨越文化的世界音樂之旅」示範講座，介紹來自世界各地不同的民族音樂及樂器，包括蒙古馬頭琴音樂、阿根廷探戈音樂、蘇格蘭風笛音樂和阿拉伯音樂。4場講座請來多位本地音樂家擔任講者，透過歷史文化介紹、樂器演奏示範及親身經驗分享等，讓參與市民跨越文化界限及欣賞不同地域的音樂特色。

首場講座主題為蒙古馬頭琴音樂，於8月7日香港太空館演講廳舉行。馬頭琴是蒙古族最具代表性的樂器，於2008年被列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄。講者將介紹馬頭琴與蒙古傳統游牧生活方式的密切關係、其傳統演奏技巧和曲目，以及當代的演奏風格，並有兩名樂手即場演奏馬頭琴。

第二場講座(8月21日)為阿根廷探戈音樂，講者將介紹傳統探戈以及其後續發展，並以探戈音樂樂器班多鈕手風琴配以鋼琴和低音大提琴作示範；第三場講座(8月28日)為蘇格蘭風笛音樂，樂手齊藤優子演奏小提琴及愛爾蘭手鼓；最後一場講座(9月4日)為阿拉伯音樂，樂手會即時演奏中東鼓及卡農琴。各場講座均以粵語主講，於各個演出日子的晚上7時30分開始，在香港太空館演講廳舉行，不設劃位，市民可於城市售票網購買門票。