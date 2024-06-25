院舍外勞加碼　工會指本地護理員薪酬受壓　憂被全面取代

政府去年放寬多個工種輸入外勞，當中的「院舍輸入護理員特別計劃」將會加碼，今年第3季起再增8,000名外勞名額，連同現有配額在3年後合共增加至輸入1.5萬名院舍護理員。有業界人士質疑新措施沒有充分理據的支持，且公布前沒有同相關工會溝通，憂當局的決定將會嚴重影響本地護理員生計，最終導致本地護理員被全面取代。

醫院診所護理業職工會理事長潘惠賢指當局突然宣布增加外勞配額，對行業勢必帶來衝擊。她指由於護理員工作具厭惡性、工時長，待遇欠佳很難吸納新血入行，須長期透過外勞補充人手，所以行內一直都存在輸入外勞的現象，結果就導致本地護理員薪金受壓。

根據統計處及勞工處的資料，院舍護理員的工資中位數長期落後於全港僱員的工資水平。 以2023年數據為例，護理員的薪酬中位數只有14,820港元，加上當局從來都沒有就本地護理員的培訓計劃和晉升階梯作檢討，更形成業界長期缺人的癥結。

她表示，有會員反映某院舍的50位護理員，當中只有8人屬本地，其餘42人俱外勞，擔心不斷擴大外勞輸入，本地人非但難以從事護理員職位，更不能期望提升待遇。而業界亦都質疑，當局聲稱輸入外勞可改善院舍質素的說法，事關外勞來自各方各地，湖南、廣西等地都有，入職時不但不具備有關的護理技巧，更往往同本地員工或長者院友產生文化差異，尤其是語言溝通上出現落差。

她續稱，「青年護理服務啟航計劃」已招收818名學員，其中有562名畢業生有意投身工作，比率接近7成。如果政府全面以外勞取代前線護理工作，不單止對現職護理員有直接衝擊，亦對安老業培訓人手帶來負面影響，將扼殺了行業的未來，造成青黃不接的現象。

議員梁子穎亦指院舍護理員的工作涉及體力勞動、工時長，既要幫院友餵食，又要清理排泄物。對比之下，保健員的入職薪金都有21,500港元，二級病人服務助理亦有19,188港元，然而院舍護理員在大量輸入外勞的情況下薪金水平停滯不前，十分不公平。如政府再增配額，令外勞護理員佔大多數，屆時職位的薪酬水平將沒有條件再提升，而過往津院普遍待遇比私院高的狀況也將打破，本地人更不願入行甚至選擇轉職，本地院舍護理員或將被全面取代。

對於勞福局在推出特別計劃時強調未來3年額外需要至少約4,500名護理員，然而僅一年後便宣布再加碼，梁子穎質疑政府的估算是否過大。他說根據統計處資料，院舍業的職位空缺為3,722個，年均增長約1.25%。若計劃配額再增加，即代表未來輸入外勞的數量已填補所有空缺，直接放棄及忽略本地培訓的工作，有違本地工人優先就業的前提。

兩人均建議把前線護理照顧人員薪酬提升至2萬港元或以上的津院水平；新增外勞配額應逐年按實際情況檢視輸入配額數量；加強推動及培訓本地工人向上流的晉升階梯，予員工機會向上流；增設勞資官三方代表的行業委員會，定期檢視及審查計劃有否被濫用情況。