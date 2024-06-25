初選案泛民顛覆國家罪成　首批被告今作求情　控方指量刑需按等級

參與2020年立法會初選的47名泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，被指是始作俑者的戴耀廷，連同黃之鋒等共31名被告認罪，餘下16名被告受審，除大律師劉偉聰及前公民黨成員李予信罪脫外，其餘14人均被裁定罪成。45名罪成被告，今日（25日）開始在西九龍法院（暫代高院）求情。首批求情被告是被指有份組織初選的戴耀廷、區諾軒等5人。控方指，組織者必屬「首要分子」。國安法列明，首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者10年以上有期徒刑。

就45名罪成被告，法庭分成6批進行求情。被控方指稱為組織者的5人，包括認罪的戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟，及受審後被裁定罪成的吳政亨，今起展開求情。在辯方求情前，控方先首法律事宜陳詞。控方表示，法庭量刑時，首先要根據國安法第22條列明，將各被告犯罪嚴重程度分為3級，即「首要分子或者罪行重大」、「積極參加」或「其他參加的」。之後，法庭可按各等級設量刑起點，再考慮求情、加刑或減刑因素。控方指，組織者必屬「首要分子」，但難以為眾被告分級，因這牽涉案情評論。控方認為，上庭作證並獲法庭信納證供，可被視作屬國安法第33條下的「揭發他人犯罪行為，查證屬實」，獲得減刑。

戴耀廷由資深大律師黃繼明代表。黃建議法庭考慮到被告個人因素，以3年監禁為量刑起點，認罪扣減後判他入獄兩年。

案件編號：HCCC 69,70/2022