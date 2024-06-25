大埔公路南行三線日前開通　繁忙時段行車時間減三分二

繼大埔公路沙田段北行車道在本月2日開通三線行車，擴闊後的三線南行車道亦於剛過去的周日(23日)正式啟用。運輸及物流局今日(25日)表示，最近幾日早上繁忙時段，經大埔公路沙田段往九龍／荃灣方向，大部分時間明顯沒有出現車龍。近馬場經大埔公路南行到蔚景園一帶行車時間，只需約5分鐘，較原本減少三分二。以往繁忙時間車龍最長延至沙田污水處理廠的情況亦不再出現。

當局表示，有不少市民對該路段多年來的塞車問題得到明顯改善紛紛讚好，當局樂見擴闊後的大埔公路雙向方向，為市民帶來即時的交通效益；又呼籲駕駛人士根據路牌指示，選定適當的行車線前往大圍、九龍西或荃灣。當局相信，待駕駛人士熟習後，行車可以更暢順，有助進一步改善沙田一帶的交通。

大埔公路於繁忙時間交通非常擠塞，隨着沙田區和新界北的持續發展，政府預計擠塞情況將會惡化。2018年起展開道路擴闊以及改善沙田鄉事會路交匯處等工程，其中沙田鄉事會路新交匯處已於今年3月底啟用，而介乎沙田廣場至禾輋邨民和樓對開一段長約1.1公里的大埔公路，南北行車道增至三線行車，分別於本月2日及23日兩個周日開通。