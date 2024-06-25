涉於夾公仔舖偷9隻公仔　男警認3項盜竊罪　押後至7.16判刑

屯門華都商場一間24小時夾公仔店，今年1月疑被一名穿全黑衣褲、頭戴漁夫帽的男子涉嫌偷竊9隻公仔，總值逾2,000港元。懷疑涉案男子之後被捕，揭發原來是一名男警。他被控3項盜竊罪，案件今（25日）於屯門裁判法院再訊。被告認罪，案情揭露，被告用磁石拖出公仔。法庭押後至7月16日判刑。

涉案35歲被告周君衞，控罪書上報稱是公務員。據悉他任職警察，現已被停職。他被控一項盜竊罪，控罪指他於2024年1月13日，在屯門華都花園商場1樓42、48B及52號舖偷竊9隻公仔，總值2,044元，而上述物品為陳繹名及周承洛的財產。被告是在1月14日凌晨時分被捕，之後正式被落案起訴，並於今年4月首度在屯門裁判法院提堂。

同意案情指 ，當日凌晨1時許，有夾公仔機「台主」透過閉路電視，發現被告疑用一塊方形磁石，將公仔拖至夾公仔機的取獎出口。「台主」即時前往現場，要求被告打開袋，被告嘗試逃走，最終被截獲，並在被告褲袋及袋內，檢獲9隻公仔。案發時被告穿黑衫黑褲，戴黑色漁夫帽及口罩。

警員不時捲入盜竊案。50歲女警劉潔兒，在2022年5月21日於尖沙咀國際廣場UG層TWIST內，涉偷竊一頂黑色帽，價值5,670元，經審訊後被裁定盜竊罪成，去年被判入獄3個月，緩刑12個月。另外，30歲女警吳詠恩，於2022年11月4日在荃灣大河道灣景廣場的AEON內，涉嫌偷竊兩盒藍莓、一盒牛排、一盒新西蘭羊排、一盒新西蘭羊架、兩盒急凍蝦及一包魚柳，貨品總值786.2元，經審訊後亦被裁定盜竊罪成，裁判官認為，針對警員犯案，法庭判刑必須具阻嚇性，拒罰款了事，判她接受160小時社會服務令。

案件編號：TMCC 970/2024