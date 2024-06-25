書展7.17起連辦7天　料760展商參與　文藝廊搜羅6導演作品

香港書展將於下月17日起，一連7天於灣仔會展舉行，今屆主題是「影視文學」，將舉辦超過600項文化活動，屆時「文藝廊」將展出王家衛及徐克等6位焦點導演的作品；運動消閒博覽則響應奧運，特設為香港運動員打氣裝置；零食世界則搜羅超過1,200款環球零食任君選擇。

香港書展、香港運動消閒博覽及零食世界三大夏日文化消閒盛事，預計共吸引約760家展商參與。今屆「文藝廊」將展出年度主題推介作家，有李敏、杜國威、陳韻文及羅卡的著作、劇本手稿、獎項及電影道具等。同時亦設「焦點導演」展區，有王家衛、何爵天、卓亦謙、徐克等多位導演作品；「經典改編影視作品」展區則展出亦舒、李碧華、金庸的原著小說，以及相關改編電影的精選短片和海報等。

「世界文藝廊」又呼應年度主題，特設人工智能互動裝置，入場人士可透過輸入指定的關鍵字，生成由環球影視作品，包括《花樣年華》、《無間道》、《千與千尋》等，所創作成的經典電影新畫面。同時將設互動地圖，以展示電影取景地及相關影視作品的點滴。

另外，適逢四年一度體壇盛事奧運在即，運動消閒博覽特設為香港運動員打氣裝置。至於零食世界則設「環球零食」、「朱古力及糖果工房」、「懷舊零食」、「健康滋味」、「派對時光」及「Snack Bar」6大展區，包括首次參展的雀巢將帶來全新推出的雪糕產品，並提供多款展場優惠。

書展成人票價30港元，小童10港元，3歲或以下小童和65歲或以上長者免費。部分時段會另設票價優惠。另設超級書證，售價88港元，可以無限次入場，並可使用特別通道進入會場，節省輪候時間。