法國百年時尚展明開鑼　400展品大多首次於亞洲展出

香港故宮將在明日(26日)向公眾開放「法國百年時尚—巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770—1910年」。此次展覽將展出約400件藏品，以年代為分類，共5個單元，展現橫跨法國歷史140年的服飾變遷及時尚史。香港故宮表示，此次展覽有很多展品屬首次於亞洲展出，還有很特別的服飾及配飾展出。巴黎裝飾藝術博物館指，除傳統法國服飾，還有融合了中國、印度及土耳其元素的服飾。

此次展覽涵蓋近400件18世紀末至20世紀初華麗的法國服裝、珠寶與配飾，從展品中亦可看出法國服飾的發展歷史。展覽共分為5個單元，分別是「絢麗宮廷」（1770至1790年）、「理性與感性」（1810至1830年）、「傳統與創新」（1850至1860年）、「雍容華貴」（1880年）及「美好年代」（1890至1910年）。從法國舊時宮廷的華貴服飾，到十分具有特點的束腰及誇張的裙撐，至工業革命後社會加速發展所帶來的新潮服飾，展現了法國服飾發展及融合的歷史過程。

香港故宮文化博物館副研究員楊悅庭表示，此次法國百年時尚展的特別之處在於，展示了很多內衣、飾物、兒童玩具、珠寶及配飾，亦有融合中國元素的舊時法國貴族的室內衣物。巴黎裝飾藝術博物館時裝及紡織品部(19世紀前館藏)首席研究員Denis Bruna稱，觀眾可從歷史中學習到當代流行的元素，同時也可在展覽中了解中法間在古時的文化交流。巴黎裝飾藝術博物館中世紀及文藝復興時期珠寶研究員Mathieu Rousset-Perrier則指，香港的策展團隊非常專業，且香港的設施亦十分優秀，展品在運輸及放置的過程中有被保護得很好。