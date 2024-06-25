屠龍隊長被捕當日需爆門　執法人員稱黃振強反應激烈

2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國(反恐怖主義措施)條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案的6男1女均不認罪，案件今日(25日)在高等法院續審。執法人員指，拘捕「屠龍小隊」隊長的執法人員指，當日單位重門深鎖，需要爆門入內。

本案從犯證人、「屠龍小隊」隊長黃振強，於2019年12月8日被捕。當日有份參與拘捕黃振強的執法人員戴明德指，執法人員到抵涉案灣仔大廈單位，發現單位重門深鎖，拍門沒有人回應，執法人員遂「爆門」入屋。黃振強當時反應很激烈，同僚與他一同制服黃振強。戴明德否認曾武力對待黃，亦不知道黃振強到投訴警察課投訴。

7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國(反恐怖主義措施)條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。

案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023