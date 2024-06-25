網絡保安事故上半年增31%逾5100宗　釣魚攻擊個案創新高

網絡釣魚攻擊佔比最高及升幅最大，是有紀錄以來最高。

在資訊應用無處不在的世界，網絡安全威脅與日俱增。香港網絡安全事故協調中心(HKCERT)今日（25日）公布，今年上半年處理共5,161宗網絡保安事故，較去年下半年上升31%，當中以網絡釣魚攻擊佔比最高及升幅最大，涉及超過1.8萬個網址，是有紀錄以來最高。

HKCERT表示，今年上半年所處理的網絡保安事故共5,161宗，較去年下半年的3,950宗上升31%，當中以網絡釣魚攻擊為佔比最高及升幅最大，由2,018宗升至3,212宗，升幅59%，涉及18,474個網址，較去年下半年8,377個網址，升逾一倍，是有紀錄以來最高。

生產力局數碼轉型部總經理兼HKCERT發言人陳仲文表示，總結過去半年所發生的網絡保安事故，包括以AI發動更精密的網絡攻擊，特別是新一代釣魚攻擊，例如早前有大型機構遭受的深偽技術騙案，都與今年初提醒公眾需要注意的5大保安風險脗合。

陳指，HKCERT推出兩項網絡保安措施，回應網絡釣魚攻擊，第一項是開發AI系統，主動偵測和分辨釣魚網址，當發現時會立即執行清理行動，減少市民面對釣魚攻擊的機會；另一項是網絡保安風險警報，透過利用AI分析和評估針對本港的網絡釣魚、惡意軟件和殭屍網絡攻擊趨勢，再向大眾發布警報及防禦措施，盡早提醒市民防範。而過去一個月內，AI已掃描超過370萬個網址，更成功攔截偽冒港人的常用網購平台，以及通訊軟件的釣魚網站。