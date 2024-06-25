漁護署推「農+樂」　參與農戶可煮農作物供客人食　以增加收入

參與「農+樂」的農場可讓客人自摘農作物。

漁護署今日(25日)推出「農+樂」農場計劃，便利從事商業農耕的農場能提供休閒活動作輔助業務，例如可無火煮農作物食物供客人即場進食，以增加農戶收入、推廣農產品，以及讓市民及旅客認識和體驗農耕，享受農家樂。

參與「農+樂」的農場可以場內銷售無火煮食方式配製自家農作物輕食、售賣自家生產的農作物，提供自摘農作物，以及提供促進農業教育的農場活動，例如導賞團、農耕體驗或工作坊等，製造多元、豐富及獨特的旅遊體驗。

多個政府部門已檢視相關法規並拆牆鬆綁，其中根據城市規劃委員會修訂的詞彙釋義，「農＋樂」農場在相關法定圖則允許作「農業用途」的地點進行直接與農作物種植和商業生產及水產養殖有關，並獲漁護署署長批核的附屬活動，無須申請規劃許可。

食物環境衞生署亦會在不影響食物安全及環境衞生的前提下因地制宜，考慮農場的特殊環境而訂定較寬鬆的食物業牌照條款。「農＋樂」農場計劃及相關食物業牌照現已接受申請，該計劃是《漁農業可持續發展藍圖》中推動休閒農業的措施之一。