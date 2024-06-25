詐騙事件頻生　金管局及銀行今年已發66次相關警告

資訊科技的發展為市民的生活帶來了便捷，但隨之而來的欺詐網站、偽冒電郵或類似的詐騙事件亦層出不窮。香港金融管理局今日(25日)呼籲市民提高警覺，謹防遭到詐騙。此外，今年以來至到今日，銀行及金管局發布的有關欺詐網站、偽冒電郵或類似的詐騙事件的警告已有數十次，僅本月金管局就已多次發出警告

​金管局表示，留意一個由中國銀行(香港)有限公司所發出關於偽冒電郵的新聞稿，有關銀行已向金管局匯報事件。金管局提醒公眾，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領他們到其網站進行交易，更不會以電話、電郵及手機短訊(包括以超連結方式)，要求客戶提供任何敏感的個人資料(包括登入密碼和一次性密碼)。任何人士若曾向該電郵提供其個人資料，或曾透過該電郵進行任何交易，應利用有關新聞稿中的聯絡資料聯絡有關銀行及向執法部門報告。

另外，關於銀行及金管局所發布的有關欺詐手段及事件的警告，今年以來已有66次，本月截止今日則有6次。當中詐騙事件的類別主要為欺詐網站、偽冒電郵、「網絡釣魚」短訊及網上銀行登入畫面。市民應留意機構所發出的有關警告，如有疑問應向有關機構查詢，不要通過電話或電郵等方式向可疑人士提供任何敏感個人資料。