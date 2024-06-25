涉助客戶訛稱已投資千萬申來港　移民顧問被控串謀詐騙後日提訊

廉政公署今日(25日)落案起訴一名移民顧問公司前東主，控告他涉嫌協助一名客戶向入境處虛報該客戶已在香港投資1,000萬港元，串謀詐騙入境處批准該客戶的投資移居申請。被起訴人為談智鳴，50歲，為盈富顧問(大中華)有限公司前唯一董事兼股東，他被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法，已獲廉署准予保釋，後日(27日)在九龍城裁判法院提訊。

被告於案發時為盈富顧問唯一董事兼股東，該公司為有意移居香港的人士提供移民顧問服務。盈富顧問於2015年受一名資本投資者入境計劃申請人委聘，替其處理相關申請事宜。被告涉嫌於2018年5月至2023年9月期間，與上述申請人及其他人士一同串謀詐騙入境處，導致入境處批准該申請人移居香港及其後延長逗留香港期限的申請。

根據政府於2003年推行的資本投資者入境計劃，資本投資者可申請來港居留，申請人須在提出申請前兩年擁有不少於市值1,000萬港元的淨資產，以及獲入境處原則上批准其申請後６個月內，在指定投資資產類別持續投資不少於1,000萬港元(持續投資要求)，方獲准在香港居留兩年。申請人在連續通常居於香港或符合持續投資要求達7年後，可分別申請成為香港永久居民或無條件在香港逗留。相關申請由入境處負責處理，計劃已於2015年結束。

涉案人士涉嫌不誠實地提交虛假申請，使該申請人看來符合該計劃的投資規定，及虛假地表示該申請人曾投資共1,000萬港元於本港一間上市公司發行的債券，並一直是該項投資的絕對實益擁有人。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現該申請人並沒有足夠資金以符合相關投資規定。