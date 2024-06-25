餐飲業聯會推碳中和計劃　評估能源及垃圾量嘉許「碳先峰」

極端天氣頻繁，各行業均為「碳中和」出一分力，減緩氣候暖化。餐飲業下月起推出計劃，透過設立一站式資訊平台、餐飲業碳中和行業聯盟，以及下月推出餐飲業碳先鋒嘉許計劃等，鼓勵餐飲業及市民協力達致零碳排放。

主辦的香港餐飲聯業協會介紹，一站式資訊平台將設配對工具，方便食肆找出合適的減碳計劃或工具，亦有「碳先峰」餐廳名單及互動地圖；碳先鋒嘉許計劃則會評估餐廳的碳足迹，包括能源用量、廚餘等廢棄物量、食材與菜單的表現等，會表揚排放較低碳的餐廳。

香港餐飲聯業協會主席楊振年表示，餐飲業碳中和涵蓋能源使用、廚餘處理及綠色採購等多個層面，牽涉整個供應鏈及關聯行業，有信心計劃能減少碳足迹，供其他行業借鑑。他又認為，社會必須實踐碳中和，指此舉除了有助保護環境，亦推動行業可持續發展。

環境及自然保育基金委員會主席鄭錦鐘則指，基金至今資助逾7,000個機構舉辦各項社區減廢、環保教育、自然保育及環境科研活動，鼓勵市民實踐低碳生活，共同應對氣候變化的挑戰。他期望與社會各界攜手創造更低碳、宜居的香港，令本港成為可持續發展的世界都市。