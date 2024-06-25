留仙街石梯建升降機無影　區議員引街坊稱有生之年都未必睇到

區內人士爭取逾10年，要求在天后留仙街近百年歷史的舊石梯加建升降機，前年政府提交文件擬於石梯旁興建一部升降機及高架行人路後，至今設計方案欠奉。多名區議員今日(25日)在灣仔區議會大會中「追數」，甚至引述街坊指或許有生之年都見不到電梯落成，要求政府署方盡快定出工程時間表。政府則回應指電梯工程須諮詢和考慮持份者意見，冀可設計出雙贏方案。

路政署署長邱國鼎在會議中提及活道連接皇后大道東的電梯工程，以及留仙街連接天后廟道的升降機工程儘管已提出多時，但目前的狀況仍屬策劃中。區議員李文龍指留仙街的項目已爭取10多年，前年9月當局時承諾會有初步的改善工程或會立項處理。去年3月灣仔區議會的發展規劃交通委員會中，署方說將有方案設計和顧問報告，可是直至今日仍未收到正式報告。

李文龍指該處的一棵樹木，10多前年並不存在，結果由萌芽至茁壯成長的同時，相關工程項目仍未有下文，有街坊慨嘆爭取多時，或許有生之年都看不到電梯的落成。他又指灣仔區不少地面存在凹凸不平的問題，有些凹陷深達兩吋，行人容易絆倒。路政署回覆指有承辦商會定期檢查路面情況，可是有關情況仍然出現，詢問署方是否需向承辦商問責。

針對留仙街的項目，區議員李碧儀指署方多年來都沒有確實時間表，不少街坊都質疑勘查和處理樹木需時多久？下一步驟是甚麼？她又指過往幾個月處理的個案，不少都涉及外判承辦商的問題，有些工程往往拖3至6個月都未開工，原因除了等待物料，人手不足，和承辦商劈炮唔撈。有個案是地面劃上「請勿停車」4個字也要待半年時間，她質問署方在監

管承辦商方面是否有不足。

區議員林偉文則關注活道至皇后大道東的扶手電梯項目，指上屆區議會的規劃交通委員會已有提及，且同附近的學校保持溝通。對於該梯級具有歷史之說，他認為不應凌駕居民的利益和出入安全，如果學校擔心學生在電梯設施跌倒，應該是學校教育的責任，而不是避免興建扶手電梯。再者，聖約瑟小學重建在即，署方應藉此機會，同校方商討落實電梯工程。

邱國鼎回覆指活道連接皇后大道東的電梯項目，有關設計收到很多意見，目前最新方案是電梯會附設供輪椅使用的升降台，由於位置不想太靠近學校，電梯會放中間位置，可是如此一來，樓梯的上落空間會減少。至於附近學校和校友的意見，則指該樓梯好靚，好有歷史，對電梯置於中間的方案有意見。其實署方都知悉聖約瑟小學重建，會與校方聯繫可否訂出雙贏方案。

至於連接留仙街及天后廟道的項目，擬建升降機的位置狹窄，工程較為複雜，且有樹木和地下管線，位置亦接近民居。他認為該處的樹木雖已10多年，但未必去到需保留的地步，但必需解決地下管線，以及民居的視野或和私隱問題，因此必需做好諮詢，希望短時間內定出工程時間表。

有關行人路凹凸不平的問題，邱指按現行機制，主要道路每星期會巡視一次；非主要道路則一個月一次，引致行人路凹凸不平的原因，可能是地點不適合，如附近有樹根，署方或會考慮轉回石屎路面。他指以前的路磚比較易甩，但經歷19年的社會運動後，地磚夾縫已注入膠水，路面更穩固和結實，但可能有車輛駛上行人路停泊，結果因重壓而引致凹陷，署方會研究措施如何防止車輛駛上行人路。他又指署方會密切留意承建商的表現，欠佳者可根據合約處罰，或找其他承辦商取代。