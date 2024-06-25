中国海洋石油特約：港男輪公屋悲歌　苦等22年未上樓

香港公營房屋嚴重短缺，不少基層市民住在劏房、板間房、閣仔房，甚至棺材房，生活空間擠迫，衞生環境惡劣；另一邊廂，公屋「上樓」輪候極長，據當局數據顯示，一般申請者平均要輪候近6年，單身非長者更是上樓遙遙無期。有劏房戶向《東呼》申訴，等候超過22年仍然未能上樓，如今年近半百，只希望與妻女盡快上樓。有議員直言情況不理想，當局應取締環境太惡劣的劏房，並協助市民離開劏房。

據房屋署日前公布數據顯示，截至3月底，一般申請者平均輪候時間大約5.7年，當中長者一人申請者的平均輪候時間約需3.8年；至於單身人士，未滿60歲者須按配額及計分制，以0分起步，每年加9分，據房委會網站資料，截至6月，非長者一人申請者要達438分才會獲安排詳細資格審查，而截至上月底，至少要446分才能在市區編配房間。

今年49歲、從事建造業的謝先生，月入1.6萬港元，去年偕同在內地生活的妻子與女兒來港居住，現時一家三口居於旺角一間150呎的劏房單位，全家依靠謝先生的工資支撐生活。謝先生申請輪候公屋超過22年，期間經歷離婚、分戶、再婚，又經歷疫情封關，滯留於珠海生活近2年，不止錯過房署的信件，多年積蓄亦幾近見底，至2021年終於回到香港，經朋友介紹找到目前的工作，才獲得比較穩定的收入。

謝先生憶述，回港後要將妻女加入公屋申請，房署竟在6個月內不停寄信詢問其7歲女兒的工作及收入狀況；他曾致電房署，獲職員回覆「這個年紀排多20年吧」，但他曾在署方辦事處聽到有南亞裔人士只需多排3年，直言對香港人不公平。他亦曾申請過渡性房屋，但獲派往大埔，不便女兒上學，交通費亦因路程遙遠而增加，最終作罷。

謝先生的個案在香港並非罕見，根據2021年中期人口統計，全港約有10.7萬個劏房，比2016年明顯增長近17%。香港社區組織協會副主任施麗珊直言，單身人士輪候公屋時間普遍很長，10多20年亦屬常見；若輪候期間結婚，將伴侶加入申請，無論之前輪候了多長時間，房屋署只會當輪候了1年半，往往令輪候再延長；加上本港房屋供應「頭輕腳重」，劏房戶上樓的願望更是遙遠。

議員劉國勳表示，目前10年房屋供應「頭輕尾重」，要等一段時間才能追回供應量，期間只能透過過渡性房屋或簡約公屋作為過渡填補。他指出，對於環境太惡劣的劏房都要取締，當局實應取締，亦要提供一系列措施，協助市民離開劏房，改善居住環境。

要緩解房屋問題，政府長遠應加快公屋供應量，或向基層市民提供更多支援，包括興建過渡性房屋、簡約公屋多設一人單位等。對於霸佔資源的公屋富戶，當局更應該重拳打擊，把公屋單位讓給有需要的人。