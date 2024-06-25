趁男子沖涼盜20萬元籌碼　女茶葉師轉售套現終就逮

出門在外，財物要謹慎。一名內地男子近日在澳門賭場結識一名內地女子，應其邀約到另一娛樂場「搏殺」，至深夜在房間休息期間，該女子趁對方沖涼之際，盜去男子價值20萬港元籌碼，並兌成18.8萬元人民幣後去如黃鶴。澳門執法部門今日(25日)接獲男事主及另一接收籌碼人士報案後，終在本周日(23日)在路氹一娛樂場將女疑犯拘捕，她被控加重盜竊及相當巨額詐騙罪對疑人落案起訴，移交檢院跟進。

被捕內地女子姓冷，37歲，報稱茶葉師，調查顯示她將12萬元人民幣用作還債，而其餘6萬多元人民幣已全數輸清。案情指，男事主與冷女在上周四(20日)於澳門娛樂場，對方上周六(22日)邀約事主到新口岸區娛樂場賭博，直至當日深夜11時許，二人到房間休息。男事主入房後便直接到洗手間洗澡，並將放有6個籌碼的長褲放在梳化上，惟離開廁所後卻不見女方蹤影，褲袋內其中兩個籌碼同樣不翼而飛，懷疑有人偷走籌碼於是報案求助。

經調查後發現，女疑犯盜去籌碼後前往路氹城一間娛樂場與另一名內地男子交易，將價值20萬港元的籌碼兌換成18.8萬元人民幣。該男子接收籌碼後將部分籌碼再兌換成現金，其後用另一10萬港元籌碼繼續「搏殺」，惟落注時卻被賭場職員發現該籌碼屬盜竊所得並報案。澳門執法人員接報調查後，於本周日傍晚在路氹一間娛樂場拘捕女疑犯。