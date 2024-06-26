小學自設仿冰場10年　首辦「冰運會」推動冰球運動

冰球是香港近年新興運動，將軍澳仁愛堂田家炳小學，早於10年前在學校設「仿真溜冰場」，亦是首間津貼小學將冰球訓練納入小四至小六的體育科。該校校長曾燕琼表示，學校今年更舉辦學界首個「冰運會」，進行冰球比賽、溜冰、花式溜冰表演等，亦會邀請舊生到場與校隊比賽，以及安排幼稚園生溜冰體驗，冀推動冰球運動普及和傳承。

仁愛堂田家炳小學上周三(19日)舉辦第一屆冰運會，校長曾燕琼指學校推展冰球運動多年，校隊亦趨成熟，故今年初構思冰運會，讓非校隊的學生，亦有機會在落場比賽，參與冰球運動。冰運會除冰球比賽外，亦有學校花式溜冰隊表演，以及每年級均安排溜冰比賽，學生主要是鬥快、鬥速度完成20米賽道；學校並邀請舊生回校與校隊進行友誼賽。

屬於該校畢業生、去年在女子冰球世錦賽奪金的港隊代表之一的李晴嵐亦有出席與校隊成員交流。校長曾燕琼指，冰運會邀請50名幼稚園生參加溜冰體驗和接力遊戲，象徵冰球運動的傳承。

現時是冰球校隊成員的嚴廣霖和羅唯睿，早於幼稚園K3開始接觸冰球運動。將於新學年升讀中一的嚴廣霖已有7年球齡，由小三起已是校隊成員，參加過不少學界比賽，亦是香港代表隊成員，曾赴內地參賽。至於3年級的羅唯睿表示在田小有更多時間練習冰球，指在學校每周有三日需要練習，每次一小時，本身很喜歡打冰球的速度感，不會覺得辛苦。