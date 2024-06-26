蒲老蘭變男女子組「武術交流」　網民笑謔 : 國際化到有相撲手參加

網民笑指一名涉事男子身形似相撲手，但被人打至倒地雙手掩頭(左及右上圖)，一名女子被打至瞓地(右下圖)。

網上瘋傳一段拍攝日期不詳的2分21秒街頭群毆影片，事發現場在中區近蘭桂坊的下亞厘畢道藝穗會對開燈位，兩批疑蒲完吧的男女疑因故爭執。片首見一名體重約300磅的重量級胖漢疑先前被人打到「趴街」，他雙手護着頭部伏於馬路上，其身旁則有數名大漢拳腳交加，期間有多名男女出現，且粗言互罵，雙方你一拳時我一腳；相隔不遠處另一「戰線」見一名穿黑吊帶裙女子扯起一名倒地金髮女子，揮右拳連擊兩下，再以雙手扯其頭髮猛力搖晃。

執法人員接報到場，上前喝止吊帶裙女子停手，人員再步向己連拿利控制場面，並喝令其他涉事者「收聲，踎底」；期間胖漢負傷自行起身，穿回遺在路中的一隻鞋，亦有女子拾回跌在馬路中的手機，場面混亂。

另外，一名涉事男子步向己連拿利，並一邊指罵大叫「佢哋撻朵喎，打我哋喎，打我兄弟喎」，另一大漢則反唇相稽「我有打過你咩？我無響過朵喎！」。其中一名女子指「我無份喎！」，男子推其背到欄杆，並呼喝「踎低啦妳！」，其後人員帶領部分人上行人路調查，片段亦告完結。事件拍攝日期不詳。

有網民睇片後注意力均落在體重約300磅，被打至「趴街」的男子身上，笑謔「國際化到有相撲手參加嘅」，「似相撲手交流多啲」，另有人稱「睇完呢條片之後，突然間覺得自己好苗條」，有網民則重女輕男睇兩女打鬥「都係女子組果邊好睇d，又扯頭髮又盛(剩)感(咁)」，因事發地點在藝穗會外，有人笑言「武藝穗會」。