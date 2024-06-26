打擊體育盛事相關冒牌商品　拘9人檢逾5千萬元貨

鑑於今年6月起多項國際體壇盛事開鑼，包括足球歐國盃、美洲國家盃及巴黎奧運等，有大量周邊產品推出市場，海關根據過往經驗，於本月3至23日展開連串執法行動，打擊不法分子就體育盛事製造的侵權物品，以保障消費者及商標持有人利益。行動中，海關在多區的本地零售店、網上平台及跨境物流轉運中心內，檢獲共68,000件、市值共5,200萬港元侵權物品，屬今年破獲數量及價值最高案件。行動中共9人被捕。

行動中，海關動員過百名關員，根據大數據及情報分析，鎖定並突擊搜查多區逾60間物流中心，以及在屯門內河船碼頭檢查一個由南沙抵港的貨櫃，一共偵破27宗跨境轉運冒牌貨案件，並檢獲其中67,000件冒牌貨品，包括一批運動賽事用品，例如球衣、球鞋等，以及大量冒牌奢侈品，例如手錶及手袋等。海關相信該批貨物將轉運至歐美或中東地區，初步拘捕一名負責安排轉運的女子。

此外，為打擊非法轉播賽事及非法串流裝置和應用程式，關員亦於6月16日掃蕩6間位於灣仔、觀塘、紅磡及元朗的零售店舖，一共檢獲130個懷疑非法機頂盒、一批電子產品及影音器材，總值23萬元，並拘捕零售店內4名負責人。另一邊廂，海關亦透過網上巡查，破獲兩宗售賣冒牌球衣案件，檢獲31件共值3萬港元的球衣，並拘捕兩名分别24及30歲賣家。該批球衣採用物料不透氣、部分吊牌並無雷射標籤，加上刺繡圖案及字體較模糊，部分設計亦與正牌不同，並以正貨價格一成半至四成銷售，相信消費者能作出分辨。

行動期間，海關亦接獲舉報，指有商戶低價出售懷疑冒牌貨品，經商標持有人協助下，關員突擊搜查錦上路一跳蚤市場內4個攤檔及附近一間零售店，檢獲約1,000件懷疑冒牌產品，總值約70萬港元，有關店舖的兩名50及39歲負責人被拘捕扣查。據了解，有關店舖在線上及線下均有經營業務，其負責人訛稱有外國貨源故售價較正價低三至五成，以降低消費者警覺性。檢獲貨物包括高仿的專業跑鞋及其他運動鞋，顏色與正貨接近，惟部分款式屬正貨品牌未有生產。海關將繼續調查冒牌貨品來源，不排除有更多人被捕。