人事小組通過延續大灣區專員職位　議員：感覺不到實質性存在

政府建議延續大灣區發展專員及助理專員兩個限時編外職位，立法會人事編制小組委員會今日(26日)通過有關建議，並建議財委會毋須進一步討論。但有議員批評當局與議會溝通的工作做得不好，難以了解專員的工作成效，更指感覺不到實質性的存在。

漁農界議員何俊賢在會議上表示，為何覺得可以不用保留兩名職位，「其實很可能是你們工作，很可能讓議員感覺不到你們(專員)實質性的存在，我想知你(專員)工作內容是甚麼，不是你參與了會議。」

當局回應時強調會進一步做好對外發放訊息，以至讓大家更明白相關工作的作用，形式上或內容上均可以作優化。至於為何議員對灣區專員的認知相對少，當局指某程度就是因為局方發言多，每次大家聚焦點在此，其實專員等同事也有出席會議，但很多時她未必能充分發言，故才令議員對專員的感覺相對不太熟悉，未來會給專員多些機會與大家直接溝通。

政府建議保留大灣區發展專員及助理專員限時編外職位，當局指由2024年11月20日或財務委員會批准當日起生效(以較後的日期為準)，為期5年，以繼續領導粵港澳大灣區發展辦公室，推動香港參與大灣區建設的工作。