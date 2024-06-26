當局指深圳無計劃引東鐵綫入羅湖區　旅客通關走線不變

廣東省深圳市羅湖區政府上月表示，考慮將香港東鐵綫引入羅湖境內，並在羅湖口岸實行「一地兩檢」。但當局今日(26)指出，得悉深圳方面並無計劃把將港鐵東鐵綫引入深圳羅湖區。

當局書面回應議員林順潮的質詢，指據從深圳方面了解，深圳有關部門即將為深圳側的羅湖口岸實施改造工作。深方的羅湖口岸改造工程主要以消除安全隱患、完善口岸功能、升級查驗設施為核心，進一步提升口岸通關保障能力和城市門戶形象，服務旅客便利化通關。

當局又指深圳有關部門即將為深圳方面的羅湖口岸改造範圍只限於深圳側，並沒將東鐵綫引入羅湖境內。局指由於深方的改造工程不會涉及港方羅湖管制站的運作,因此預計工程完成後，港方羅湖管制站辦理出入境檢查手續的時間不受影響。

現時不少港人由經羅湖口岸北上，當局指去年日均出入境總計近13.8萬人次。對於深方即將為其口岸進行改造工程，當局指羅湖口岸的整體設施布局及旅客通關走線不會因而改變，即即港深雙方在深圳河邊界兩旁各自的範圍設置口岸旅檢大樓，並由行人橋相連，所以在深方口岸改造後，會繼續沿用目前的清關模式，而不會使用「合作查驗、一次放行」。

當局又指在規劃重建現有口岸及未來建設新口岸時，會積極開發創新出入境清關模式，提升旅客過關效率，包括在新的陸路口岸建設項目使用「合作查驗、一次放行」模式。由於改變現有口岸的查驗模式所牽涉問題較新口岸大為複雜，當中要建基於不影響該口岸現有運作的大前提下進行，所以特區政府及內地有關當局必須要仔細規劃，確保於口岸設計、邊界安排、設施布局、客流規劃等配套上都能夠配合才可考慮。