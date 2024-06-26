逾2000食肆7.1提供71折優惠　業界盼市民留港消費

飲食界8個商會及多個餐飲品牌將7.1提供71折優惠。飲食界議員張宇人指去年食肆的71折優惠受市民歡迎，今年樂意繼續有關措施，暫時逾2,000間食肆參與，目標是3,000間。他強調優惠計劃純粹令市民開心、留港消費，但有同業礙於人手不足，輸入勞工仍未到位，未能安排太多分店參與優惠。

張宇人表示，邀請業界參與71折優惠並不困難，唯一困難是有食肆人手不足。他感謝業界在人手短缺的艱難時刻仍踴躍支持，而他起初希望有2000、3,000間店舖參與，但目前仍未達到3,000的目標。有業界向他反映輸入勞工，申請8、9個月都未有下文；亦有有30間分店餐飲品牌表示人手不足，為免招呼𣎴周，未能有太多分店參與。他希望有關審批能夠加快，今年10月1日或可多幾百間食肆參與，或提供優惠的商戶料可推到3,000間以上。

提到今年的7.1優惠，張宇人說參與的商戶提供優惠的範圍各有不同，有些食肆可全單7折，亦有些的指定套餐可享優惠。至於生意額有多少增長，他說商戶都是持慶祝心態，亦他從來都沒過問參與食肆的生意額。他說飲食業競爭好大，而香港像少林寺，近期好多內地知名品牌來港經營冀闖出名堂。不過由2009年至今15年，飲食業界過度膨脹，由2011年日本311海嘯本港約千多間日本食肆，今日已經逾2,000間。

優質旅遊服務協會主席黃傑龍表示，他旗下的大部分餐飲品牌都提供71折，當中包括單點，放題及套餐，而部分套餐更由400多港元減至300多港元，希望市民開心啲、留港消費，他說今年增加10個自由行城市，相信有關優惠可吸引旅客。此外，有快餐集團推出冬瓜盅和小菜的優惠，亦有酒樓決定優惠會持續整個7月，盼市民不要北上，留港消費就最好。