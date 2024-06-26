議員斥政府花錢搞可有可無活動　應為市民購內地牙科服務

公營牙科服務嚴重短缺，有議員指政府應為非公務員的市民購買內地牙科服務或提供資助，質疑政府為何不考慮改變近80年來沒有幫助過市民的牙科服務，當局指政府會「做寬做淺」，推廣基層醫療牙科護理服務，協助市民自我管理口腔健康和預防牙患，也會「做窄做深」，針對性提供服務給弱勢社群。

議員謝偉俊指不少非公務員的市民反映，近年牙科醫療人手短缺，牙科診金及手術費用大幅飆升，基層和中產階層均難以負擔，但政府牙科診所又以公務員為主要服務對象，質疑為何政府只為公務員，而非一併為廣大市民購買內地牙科服務；他又指政府為市民購買內地牙科服務，較用數以億港元推行實質經濟效益成疑，甚至可有可無的禮貌運動、巨型紅心活動和「teamLab：光漣」展覽更立竿見影及切實為民。

當局回應指政府未來牙科服務發展，更會重視預防、早發現、早治療，達到保存牙齒，提升市民口腔健康整體水平的目標，而公帑資助治療性牙科服務時，要考慮長遠的可持續性，認為將重點放在預防性基層牙科服務，更具有成本效益。他又指政府提供和資助的牙科服務，主要照顧在牙科護理方面有特別需要的人士，尤其有經濟困難及較難獲得牙科服務的特殊人士，如院舍長者和智障人士等。

政府在投放公營或資助牙科服務的開支一直上升，當局指在2020至21年度總開支到8.864億港元，2023/24年度上升到12.753億港元，3年間增加44%，因此未來政府會「做寬做淺」，推廣基層醫療牙科護理服務，協助市民自我管理口腔健康和預防牙患，也會「做窄

做深」，針對性提供服務給弱勢社群。

針對公務員牙科服務，當局指政府僱用公務員合約上訂明，政府會向公務員及合資格家屬提供牙科醫療服務，此為僱員福利，相關服務由衞生署轄下的政府牙科診所提供，開支來自於預留給公務員的醫療牙科資源，並不屬於提供給公眾的公共牙科服務的一部分，而隨着公務員牙科服務的需求持續增加，以及政府牙科診所人手短缺，為紓緩公務員和合資格人士輪候牙科服務時間過長的情況，公務員事務局利用現有用於公務員牙科醫療福利的資源，去年推出公務員及合資格人士牙科服務洗牙先導計劃，公務員事務局也在探討其他建議的可能性，包括在大灣區為公務員和合資格人士提供牙科服務。

購買內地醫療服務方面，政府指不會隨意將照顧香港市民健康的責任轉移到內地醫療系統，政府在制訂跨境醫療措施時，會充分考慮每個服務的實際情況，牙科服務方面，她表示為弱勢社群以及有特殊需要人士提供緊急服務或持續治療時，要小心考慮服務是否適合購買內地牙科服務。

議員黃國詢問當局明年會否再增加醫療券使用點，將使用點擴展到購買牙科服務，照顧有經濟困難的市民。當局指將會和非政府機構合作，為經濟有困難的弱勢社群提供緊急牙科服務，預計額外提供的牙科街症名額比現有的牙科街症多兩倍。