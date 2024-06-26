斥新田科技城至少違5保育方針　團體促城規會勿草率通過

北部都會區重點發展項目新田科技城，其環評報告闖關獲有條件通過後，下一步需得城規會審批填塘及發展草圖，該會將於本周五(28日)開會討論。有10個粵港澳的環保及關注團體批評，科技城涉嫌違反至少5項國家及大灣區生態保育方針，包括國家的生態優先原則，威脅大灣區內僅餘1幅完整及相達的濕地，恐開區內最壞的濕地發展先例。該些團體今日(26日)致函城規會，促請委員勿草率通過。

團體指出，佔用150公頃濕地保育區的新田科技城位於后海灣濕地保育區，該區為超過205種鳥類物種的重要覓食和棲息地，包括19種更屬全球滿危物種，原本規劃為「保育魚塘的生態價值」，一般不准新發展相當於內地的「生態保護紅線」。

此外，新田科技城大幅入侵的濕地位處深港兩地的跨境區域，受大灣區的區域協定《粵港澳大灣區發展網要》中，「開展演海濕地跨境聯合保護」條文所保護。港府發展國際級濕地明顯不符國家的保育方針，亦或有違《濕地保護法》的要求。

就此，團體呼籲城規會委員嚴格審批濕地發展項目，在會議中修正草圖，杜絕填塘和佔用現有后海灣濕地保育區，以符合現行規定及《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中開關展濱海濕地跨境聯合保護要求；避免這片珍貴的國際級濕地遭到不可逆轉的破壞，拖垮粵港澳三地的生態保育成效。