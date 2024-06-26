機場下月起分階段改用智能安檢系統　平均處理流量可提升20%

暑假旅遊高峰將至，機場管理局今日(26日)宣布，香港國際機場下月2日起，將分階段改用智能安檢系統，包括採用電腦斷層X光機代替現行的X光掃描機，旅客安檢時毋須再預先將電子設備及液體等取出；又會採用人體全身掃描器，讓未能通過金屬探測拱門檢測的旅客，毋須再接受人手檢查。機管局透露，相關系統涉及逾8億港元，料每條新安檢通道的容量將增至每小時360人次，整體平均處理流量提升20%。

機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，智能安檢系統旨在提升旅客安檢流程，便利旅客。手提行李檢查方面，智能安檢系統會採用電腦斷層X光機，透過影像斷層技術，呈現三維影像，360度分析行李內結構，旅客毋須預先取出液體、電子設備等物品。同時，行李托盤亦由人手回收改為自動回收；一旦遺漏物品，亦有警報提醒旅客。旅客檢查方面，現時旅客若未能通過金屬探測拱門的檢測，須再接受人手檢查，而智能安檢系統則改以人體全身掃描器進行，掃描器可顯示藏有物品位置，以便保安人員重點搜查相關位置，同時亦減少旅客與保安人員身體接觸。

姚兆聰表示，機管局將分階段更換及使用智能安檢系統，首階段、即下月2日起，在南及北離境大堂合共安裝4條新通道，每條通道同時可容許3名旅客擺放行李，預計每條通道容量可由每小時240人次，增至每小時360人次，整體通道平均處理流量可增加20%。他預計，需要兩年時間完成更換工作，屆時一號客運大樓、中場客運廊、轉機/過境通道等，將會設有50條新安檢通道，及32部人體全身掃描器，成為全球首個全面採用智能安檢系統的機場。他透露，整個更新工作涉及超過8億港元。

被問到啟用智能安檢系統後，預計每名旅客旅客的安檢時間可以節省多少。姚兆聰表示，現時香港機場承諾，98%旅客可在4.5分鐘內完成安檢；啟用智能系統後，理論上可縮短排隊時間，但要視乎實際情況而定。他又指，利用電腦斷層X光機檢查手提行李需時約10秒，較以往的X光機檢查需時15秒縮短近50%。